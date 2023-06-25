У Парижі за напади на учасників ЛГБТ-прайду затримали 6 неповнолітніх

У суботу в Парижі пройшов ЛГБТ+ прайд під гаслом проти насильства, за напади на його учасників затримали шістьох неповнолітніх.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє BFMTV.

Щільний натовп почав збиратися на площі Нації з полудня, під звуки барабанів і між численними стендами з райдужними прапорами, які є об'єднуючим знаком заходу.

Еліза Кубі, співпрезидент організації Inter-LGBT, яка організувала прайд, раніше пояснила AFP, що "шлюб для всіх поклав край нерівності, але не зробив всіх ЛГБТ+ людей у Франції рівними і спокійними".

Акція не минулася без інцидентів. Опівдні в Парижі шість молодих людей були заарештовані за напад на жінку, яка з веселковим прапором в руці приєдналася до прайду, повідомило джерело в поліції. Вони штовхали її і робили гомофобні зауваження.

Всі затримані неповнолітні, а один з них належить до ультраправого руху, додало те ж джерело.

У Франції кілька ЛГБТ+ центрів нещодавно стали об'єктами пошкоджень або нападів. Однак уряд повинен незабаром представити план для кращої боротьби з насильством проти ЛГБТ+.

Як повідомлялося, поліції Австрії вдалося запобігти нападу на учасників ЛГБТ-прайду, який відбувся у Відні 17 червня.