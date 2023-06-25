В Париже за нападения на участников ЛГБТ-прайда задержали 6 несовершеннолетних

В субботу в Париже прошел ЛГБТ+ прайд под лозунгом против насилия, за нападения на его участников задержали шестерых несовершеннолетних.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает BFMTV.

Плотная толпа начала собираться на площади Нации с полудня, под звуки барабанов и между многочисленными стендами с радужными флагами, которые являются объединяющим знаком мероприятия.

Элиза Куби, сопрезидент организации Inter-LGBT, которая организовала прайд, ранее объяснила AFP, что "брак для всех положил конец неравенству, но не сделал всех ЛГБТ+ людей во Франции равными и спокойными".

Акция не обошлась без инцидентов. В полдень в Париже шесть молодых людей были арестованы за нападение на женщину, которая с радужным флагом в руке присоединилась к прайду, сообщил источник в полиции. Они толкали ее и делали гомофобные замечания.

Все задержанные несовершеннолетние, а один из них принадлежит к ультраправому движению, добавил тот же источник.

Во Франции несколько ЛГБТ+ центров недавно стали объектами повреждений или нападений. Однако правительство должно вскоре представить план для лучшей борьбы с насилием против ЛГБТ+.

Как сообщалось, полиции Австрии удалось предотвратить нападение на участников ЛГБТ-прайда, который состоялся в Вене 17 июня.