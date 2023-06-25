В Германии после "развлечения" с экскаватором погибли два человека и пострадали дети

В земле Нижняя Саксония на севере Германии погибли ребенок и взрослый, а еще десять несовершеннолетних получили ранения в результате инцидента с экскаватором.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на DW.

Инцидент произошел в субботу в лагере для родителей и детей в районе Харбурга в Нижней Саксонии.

Представитель полиции сообщил, что группа ехала в ящике, который везли по грунтовой дороге экскаватором.

Ящик отсоединился и упал с экскаватора после того, как порвался гидравлический шланг на транспортном средстве. В результате несколько человек оказались в ловушке под коробкой.

Представитель пожарной бригады Харбурга заявил, что группа каталась над дорогой "ради развлечения".

Полиция Нижней Саксонии заявила, что в результате инцидента погибли ребенок и взрослый, еще 10 детей получили ранения, некоторые из них – серьезные. Пострадавшим, по данным полиции, от 4 до 10 лет.

На место происшествия прибыли 60 спасателей и 30 полицейских. Экскаватор был изъят для расследования.

В отношении 44-летнего водителя экскаватора ведется расследование по факту непредумышленного убийства, а также выясняется, находился ли он под воздействием алкоголя или наркотиков.