У Данії оголосили звинувачення чоловіку, який напав із ножем на іранського посла

Прокуратура Данії оголосила обвинувальний акт щодо 33-річного чоловіка, який, як підозрюється, здійснив замах із ножем на пані посла Ірану Афсане Надіпур у жовтні 2022 року.

Про це йдеться в заяві прокуратури, яку цитує "Європейська правда".

Чоловіка, який є громадянином Ірану, звинувачують у спробі нападу "особливо грубого, жорстокого або небезпечного характеру" на пані посла, а також у вандалізмі в значних розмірах та спробі вандалізму щодо автомобілів і будівель посольства.

За даними слідства, у жовтні 2022 року обвинувачений зміг зайти до посольства Ірану в Копенгагені та намагався вчинити насильство щодо посла, підбігши до неї з ножем. Нападника затримав співробітник посольства, а посол Ірану не зазнала жодних тілесних ушкоджень.

Чоловіка незабаром після інциденту арештувала поліція Копенгагена. Відтоді він перебуває під вартою, переважно – в закритій психіатричній лікарні.

"Якщо дипломати іноземних держав не можуть виконувати свою роботу в Данії, не побоюючись нападу, – це серйозна річ", – прокоментувала Лізе-Лотта Нілас, представниця прокуратури Копенгагена.

Справа розглядається в Копенгагенському міському суді в порядку судового розгляду. Обвинувачення просить про лікування нападника у психіатричній лікарні без встановлення максимального терміну.

Дата судового засідання ще не оголошена.

Раніше стало відомо, що польська прокуратура заморозила слідство у справі про облиття фарбою посла Росії у Варшаві Сергєя Андрєєва торік 9 травня.