В Дании объявили обвинения мужчине, напавшему с ножом на иранского посла

Прокуратура Дании объявила обвинительный акт в отношении 33-летнего мужчины, который, как подозревается, совершил покушение с ножом на госпожу посла Ирана Афсане Надипур в октябре 2022 года.

Об этом говорится в заявлении прокуратуры, которое цитирует "Европейская правда".

Мужчину, который является гражданином Ирана, обвиняют в попытке нападения "особо грубого, жестокого или опасного характера" на госпожу посла, а также в вандализме в значительных размерах и попытке вандализма в отношении автомобилей и зданий посольства.

По данным следствия, в октябре 2022 года обвиняемый смог зайти в посольство Ирана в Копенгагене и пытался совершить насилие в отношении посла, подбежав к ней с ножом. Нападавшего задержал сотрудник посольства, а посол Ирана не получила никаких телесных повреждений.

Мужчину вскоре после инцидента арестовала полиция Копенгагена. С тех пор он находится под стражей, преимущественно – в закрытой психиатрической больнице.

"Если дипломаты иностранных государств не могут выполнять свою работу в Дании, не опасаясь нападения, – это серьезная вещь", – прокомментировала Лизе-Лотта Нилас, представитель прокуратуры Копенгагена.

Дело рассматривается в Копенгагенском городском суде в порядке судебного разбирательства. Обвинение просит о лечении нападавшего в психиатрической больнице без установления максимального срока.

Дата судебного заседания еще не объявлена.

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