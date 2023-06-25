Оголена пасажирка на кілька годин затримала початок авіарейсу з Мюнхена до Софії

У Мюнхені довелося на кілька годин відкласти виліт літака до Софії, оскільки поліція була змушена втихомирювати пасажирку, яка раптово зірвала з себе весь одяг.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє ntv.

Як повідомила федеральна поліція, 27-річна пасажирка повністю роздяглася перед зльотом у п'ятницю ввечері на борту літака авіакомпанії Lufthansa і голосно кричала. Кілька викликаних офіцерів федеральної і земельної не змогли заспокоїти її або змусити знову одягнутися.

Тоді один з офіцерів федеральної поліції спробував накинути на оголену жінку ковдру.

"Під час цієї спроби жінка раптово вкусила офіцера в ліве передпліччя", – повідомили в поліції.

Поліцейському довелося застосувати "негайний примус", щоб "звільнити колегу від укусу і захистити себе".

Потім жінку вивели з літака за допомогою декількох представників служб екстреної допомоги. Пасажирку доставили до районної лікарні Тауфкірхена співробітники державної поліції. Їй інкримінують опір співробітникам правоохоронних органів, напад і нанесення тілесних ушкоджень.

Покусаний офіцер був змушений звернутися за медичною допомогою і не зміг продовжувати службу.

Рейс до Софії зміг вилетіти з Мюнхена лише із затримкою в три з половиною години.

Нагадаємо, літак компанії Enter Air , що прямував рейсом з Польщі до Туреччини, на кілька хвилин зайшов у повітряний простір України.