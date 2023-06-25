Сербія відмовилась купувати "Байрактари", бо їх отримало Косово
Сербський президент Александар Вучич заявив, що Сербія не буде купувати ударні безпілотники Bayraktar турецького виробництва через те, що їх отримало частково визнане Косово.
Про це Вучич сказав у неділю в інтерв’ю телеканалу TV Pink, повідомляє "Європейська правда".
Президент Сербії зауважив, що Туреччина "дуже серйозно" забезпечила Косово зброєю – зокрема бронетранспортерами, мінометами й безпілотниками, і воно "створює армію, якої не повинно існувати".
"Ми повинні взяти це до уваги. НАТО ще не дозволив їм підняти прапори… Ми мусимо бути обережні, й саме це ми й робимо. У нас повинні бути відповідні засоби, аби зрегувати, якщо наш народ буде під загрозою", – підкреслив Вучич.
У цьому контексті він зокрема згадав продаж Косово "Байрактарів" і заявив, що через це Сербія відмовилась від їхньої закупівлі.
"Протягом п’яти місяців прибудуть кілька сотень дронів-камікадзе, які ми замовили на Близькому Сході. Ми їх беремо, аби стримувати потенційного агресора", – заявив президент Сербії.
У травні стало відомо, що Сили безпеки частково визнаного Косова отримали перші п’ять ударних безпілотників Bayraktar TB2 турецького виробництва – через майже сім місяців після підписання контракту.
Сербія раніше планувала отримати ці безпілотнки протягом 2023 року.