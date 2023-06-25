Сербия отказалась покупать "Байрактары", потому что их получило Косово

Сербский президент Александар Вучич заявил, что Сербия не будет покупать ударные беспилотники Bayraktar турецкого производства из-за того, что их получило частично признанное Косово.

Об этом Вучич сказал в воскресенье в интервью телеканалу TV Pink, сообщает "Европейская правда".

Президент Сербии отметил, что Турция "очень серьезно" обеспечила Косово оружием – в частности бронетранспортерами, минометами и беспилотниками, и оно "создает армию, которой не должно существовать".

"Мы должны принять это во внимание. НАТО еще не позволил им поднять флаги... Мы должны быть осторожны, и именно это мы и делаем. У нас должны быть соответствующие средства, чтобы отрегулировать, если наш народ будет под угрозой", – подчеркнул Вучич.

В этом контексте он в частности вспомнил продажу Косово "Байрактаров" и заявил, что из-за этого Сербия отказалась от их закупки.

"В течение пяти месяцев прибудут несколько сотен дронов-камикадзе, которые мы заказали на Ближнем Востоке. Мы их берем, чтобы сдерживать потенциального агрессора", – заявил президент Сербии.

В мае стало известно, что Силы безопасности частично признанного Косово получили первые пять ударных беспилотников Bayraktar TB2 турецкого производства – спустя почти семь месяцев после подписания контракта.

Сербия ранее планировала получить эти беспилотнки в течение 2023 года.