Ердоган поговорив зі Столтенбергом про події в РФ і вступ Швеції в НАТО

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган напередодні провів телефонну розмову з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на канцелярію турецького президента.

Під час розмови Ердоган і Столтенберг обговорили останні події в Росії.

Як зазначили у канцелярії Ердогана, "деескалація ситуації в Росії запобігла незворотнім гуманітарним катастрофам на українському полі".

Cumhurbaşkanımız @RTErdogan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.



Görüşmede, Rusya'da yaşanan son gelişmeler ele alındı. Rusya'daki gerilimin sona ermesinin Ukrayna sahasında geri dönülmez insani felaketlerin önünü aldığı belirtildi.… — T.C. Cumhurbaşkanlığı (@tcbestepe) June 25, 2023

Ердоган висловив сподівання, що нещодавні події в Росії стануть новою віхою на шляху до справедливого миру в Україні.

Також під час переговорів обговорювали тему вступу Швеції в НАТО.

Турецький президент заявив, що Анкара продовжує конструктивно ставитися до членства Швеції, але "зміни, внесені до законодавства, доки прихильники PKK/PYD/YPG вільно організовують акції в цій країні, не мають сенсу".

Ердоган також розповів Столтенбергу, що "несправедливість, з якою зіткнулася Анкара в контексті постачань їй винищувачів F-35, а також спроби пов'язати запити Туреччини щодо винищувачів F-16 із членством Швеції в НАТО, насамперед завдають шкоди самому альянсу і його безпеці, а не Туреччині".

Як відомо, з вечора 23 червня у Росії розгорталось фактичне силове протистояння між керівником ПВК "Вагнер" і офіційною російською верхівкою. Владімір Путін у спеціальному зверненні заговорив про громадянську війну і заколот.

У суботу ввечері після розмови з самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком Пригожин заявив, що його найманці розвертають колони і йдуть у зворотному напрямку в польові табори. Пізніше стало відомо, що кримінальну справу стосовно Пригожина закриють, а він "піде в Білорусь".