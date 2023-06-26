Эрдоган поговорил со Столтенбергом о событиях в РФ и вступлении Швеции в НАТО

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган накануне провел телефонный разговор с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на канцелярию турецкого президента.

Во время разговора Эрдоган и Столтенберг обсудили последние события в России.

Как отметили в канцелярии Эрдогана, "деэскалация ситуации в России предотвратила необратимые гуманитарные катастрофы на украинском поле".

Эрдоган выразил надежду, что недавние события в России станут новой вехой на пути к справедливому миру в Украине.

Cumhurbaşkanımız @RTErdogan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.



Görüşmede, Rusya'da yaşanan son gelişmeler ele alındı. Rusya'daki gerilimin sona ermesinin Ukrayna sahasında geri dönülmez insani felaketlerin önünü aldığı belirtildi.… — T.C. Cumhurbaşkanlığı (@tcbestepe) June 25, 2023

Также во время переговоров обсуждалась тема вступления Швеции в НАТО.

Турецкий президент заявил, что Анкара продолжает конструктивно относиться к членству Швеции, но "изменения, внесенные в законодательство, пока сторонники PKK/PYD/YPG свободно организуют акции в этой стране, не имеют смысла".

Эрдоган также рассказал Столтенбергу, что "несправедливость, с которой столкнулась Анкара в контексте поставок ей истребителей F-35, а также попытки связать запросы Турции по истребителям F-16 с членством Швеции в НАТО, прежде всего наносят ущерб самому альянсу и его безопасности, а не Турции".

Как известно, с вечера 23 июня в России разворачивалось фактически силовое противостояние между руководителем ЧВК "Вагнер" и официальной российской верхушкой. Владимир Путин в специальном обращениии заговорил о гражданской войне и мятеже.

В субботу вечером после разговора с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко Пригожин заявил, что его наемники разворачивают колонны и идут в обратном направлении в полевые лагеря. Позже стало известно, что уголовное дело в отношении Пригожина закроют, а он "уйдет в Беларусь".