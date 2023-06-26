Эрдоган поговорил со Столтенбергом о событиях в РФ и вступлении Швеции в НАТО
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган накануне провел телефонный разговор с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на канцелярию турецкого президента.
Во время разговора Эрдоган и Столтенберг обсудили последние события в России.
Как отметили в канцелярии Эрдогана, "деэскалация ситуации в России предотвратила необратимые гуманитарные катастрофы на украинском поле".
Эрдоган выразил надежду, что недавние события в России станут новой вехой на пути к справедливому миру в Украине.
Cumhurbaşkanımız @RTErdogan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.— T.C. Cumhurbaşkanlığı (@tcbestepe) June 25, 2023
Görüşmede, Rusya'da yaşanan son gelişmeler ele alındı. Rusya'daki gerilimin sona ermesinin Ukrayna sahasında geri dönülmez insani felaketlerin önünü aldığı belirtildi.…
Также во время переговоров обсуждалась тема вступления Швеции в НАТО.
Турецкий президент заявил, что Анкара продолжает конструктивно относиться к членству Швеции, но "изменения, внесенные в законодательство, пока сторонники PKK/PYD/YPG свободно организуют акции в этой стране, не имеют смысла".
Эрдоган также рассказал Столтенбергу, что "несправедливость, с которой столкнулась Анкара в контексте поставок ей истребителей F-35, а также попытки связать запросы Турции по истребителям F-16 с членством Швеции в НАТО, прежде всего наносят ущерб самому альянсу и его безопасности, а не Турции".
Как известно, с вечера 23 июня в России разворачивалось фактически силовое противостояние между руководителем ЧВК "Вагнер" и официальной российской верхушкой. Владимир Путин в специальном обращениии заговорил о гражданской войне и мятеже.
В субботу вечером после разговора с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко Пригожин заявил, что его наемники разворачивают колонны и идут в обратном направлении в полевые лагеря. Позже стало известно, что уголовное дело в отношении Пригожина закроют, а он "уйдет в Беларусь".