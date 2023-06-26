Вучич виключає звільнення затриманих косовських поліцейських 

Президент Сербії Александар Вучич заявив, що затримані косовські поліцейські не уникнуть звинувачень – на тлі закликів міжнародної спільноти відпустити їх.

Про це повідомляє Euractiv, пише "Європейська правда".

Вучич заявив, що має докази того, що поліцейських затримали на території Сербії, і що вони не мають уникнути покарання.

Президент Сербії заявив, що "не допустить погрому" етнічного сербського населення, але хоче "уникати втручання наскільки можливо, тому що війна – не вихід".

Він також заявив, буцімто Косово готує армію, споряджуючи її турецькою зброєю, і що прем’єр Альбін Курті "хоче щоб сталося все те, чого я хочу уникнути".

Нагадаємо, Приштина наполягає, що поліцейських фактично викрали сербські силовики і вони на той момент перебували біля маршруту, яким часто рухаються контрабандисти, за 300-400 метрів вглиб території Косова. Белград наполягає, що поліцейських схопили в глибині території Сербії.

Також днями з’явилися відео допиту затриманого серба з мішком на голові, що у Белграді назвали порушенням прав людини. Приштина заявила, що інцидент розслідують.

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