Вучич исключает освобождение задержанных косовских полицейских

Президент Сербии Александар Вучич заявил, что задержанные косовские полицейские не избегут обвинений – на фоне призывов международного сообщества отпустить их.

Об этом сообщает Euractiv, пишет "Европейская правда".

Вучич заявил, что имеет доказательства того, что полицейских задержали на территории Сербии, и что они не должны избежать наказания.

Президент Сербии заявил, что "не допустит погрома" этнического сербского населения, но хочет "избегать вмешательства насколько возможно, потому что война – не выход".

Он также заявил, что Косово якобы готовит армию, снаряжая ее турецким оружием, и что премьер Альбин Курти "хочет чтобы произошло все то, чего я хочу избежать".

Напомним, Приштина настаивает, что полицейских фактически похитили сербские силовики и они на тот момент находились возле маршрута, по которому часто движутся контрабандисты, в 300-400 метрах вглубь территории Косово. Белград настаивает, что полицейских схватили в глубине территории Сербии.

Также на днях появились видео допроса задержанного серба с мешком на голове, что в Белграде назвали нарушением прав человека. Приштина заявила, что инцидент расследуют.

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