У Тбілісі росіянин намагався зірвати прапор України з вікна будинку

В грузинській столиці Тбілісі громадянин Росії спробував зірвати прапор України, який був вивішений на вікні будинку місцевої мешканки.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Грузия Online".

Зазначається, що росіянин висловлював невдоволення через вивішений прапор України і ображав громадян Грузії.

Місцева мешканка заявила, що до такого "засилля" росіян відчувалася "безпека", але не сьогодні.

"Виходить, у країні, яка окупована Росією, у громадянина Грузії виникає проблема – причиною стає громадянин Росії, який ображає тільки тому, що на знак солідарності з Україною ми вивішуємо державний прапор – це дуже тривожний знак", – сказала вона.

Раніше повідомлялося, що у Празі виписали 14 штрафів за спробу зірвати прапор України з Національного музею.