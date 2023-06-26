У Тбілісі росіянин намагався зірвати прапор України з вікна будинку
В грузинській столиці Тбілісі громадянин Росії спробував зірвати прапор України, який був вивішений на вікні будинку місцевої мешканки.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Грузия Online".
Зазначається, що росіянин висловлював невдоволення через вивішений прапор України і ображав громадян Грузії.
Місцева мешканка заявила, що до такого "засилля" росіян відчувалася "безпека", але не сьогодні.
"Виходить, у країні, яка окупована Росією, у громадянина Грузії виникає проблема – причиною стає громадянин Росії, який ображає тільки тому, що на знак солідарності з Україною ми вивішуємо державний прапор – це дуже тривожний знак", – сказала вона.
Раніше повідомлялося, що у Празі виписали 14 штрафів за спробу зірвати прапор України з Національного музею.