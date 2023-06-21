У Празі виписали 14 штрафів за спробу зірвати прапор України з Національного музею

Адміністрація району Прага 1 чеської столиці винесла штрафи чотирнадцятьом людям за порушення під час демонстрації в березні біля Національного музею, де вони намагались зірвати прапор України.

Про це, як пише "Європейська правда", стало відомо виданню Seznam Zprávy.

Двадцять одного учасника березневих заворушень затримав спецпідрозділ поліції, а потім їхні справи передали муніципальному управлінню Праги 1 за підозрою у скоєнні дрібних правопорушень. Дві третини були оштрафовані.

"Чотирнадцять проваджень були остаточно припинені. У всіх випадках було накладено адміністративне стягнення – штраф", – повідомив речник Праги 1 Петр Бідло. За даними Seznam Zprávy, розмір усіх штрафів становить одну тисячу крон (трохи більш як 42 євро).

Ще шість справ перебувають на розгляді адміністрації Праги 1, їхніх фігурантів звинувачують у скоєнні проступку.

Нагадаємо, 12 березня у Празі на Вацлавській площі відбувся антиурядовий мітинг, після якого частина протестувальників вирушила до будівлі Національного музею, вимагаючи прибрати український прапор, але поліція цьому завадила.

У зв'язку з березневою демонстрацією поліція порушила кілька справ. У середині травня суд засудив 31-річного чоловіка до шести місяців позбавлення волі умовно за публічне схвалення воєнних злочинів. Згідно з вироком, на ньому були шеврони з літерою Z і логотипом російської ПВК "Вагнер", які він носив на демонстрації.

А іншого учасника демонстрації Ярослава Попелку, який, за свідченнями очевидців, був одним з ініціаторів нападу на будівлю Національного музею, суд засудив до чотирьох місяців умовно з півторарічним випробувальним терміном за підбурювання до злочинних дій.