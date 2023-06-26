В Тбилиси россиянин пытался сорвать флаг Украины с окна дома

В грузинской столице Тбилиси гражданин России попытался сорвать флаг Украины, который был вывешен на окне местной жительницы.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Грузия Online".

Отмечается, что россиянин выражал недовольство из-за вывешенного флага Украины и оскорблял граждан Грузии.

Местная жительница заявила, что до такого "засилия" россиян чувствовалась "безопасность", но не сегодня.

"Получается, в стране, которая оккупирована Россией, у гражданина Грузии возникает проблема – причиной становится гражданин России, который оскорбляет только потому, что в знак солидарности с Украиной мы вывешиваем государственный флаг – это очень тревожный знак", – сказала она.

Ранее сообщалось, что в Праге выписали 14 штрафов за попытку сорвать флаг Украины с Национального музея