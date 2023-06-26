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Орбан заявив, що Вучич пообіцяв йому звільнити косовських поліцейських

Понеділок, 26 червня 2023, 11:43

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявляє, що президент Сербії Александар Вучич пообіцяв йому звільнити затриманих трьох косовських поліцейських.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Орбан написав у Twitter.

"Президент Сербії Александар Вучич щойно поінформував мене, що відповідно до прохання, висловленого під час нашої зустрічі минулого тижня, сербська влада незабаром звільнить з-під варти трьох раніше заарештованих косовських поліцейських", – зазначив угорський прем’єр.

Він додав, що цінує цей крок Вучича, "який він зробив у період серйозних викликів".

За словами Орбана, рішення Вучича є чітким доказом стратегічної співпраці між Угорщиною і Сербією, а також "нашої взаємної відданості миру і стабільності на Балканах".

Нагадаємо, Приштина наполягає, що поліцейських фактично викрали сербські силовики і вони на той момент перебували біля маршруту, яким часто рухаються контрабандисти, за 300-400 метрів вглиб території Косова. Белград наполягає, що поліцейських схопили в глибині території Сербії. 

Раніше Вучич заявляв, що затримані косовські поліцейські не уникнуть звинувачень.

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