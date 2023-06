Орбан заявив, що Вучич пообіцяв йому звільнити косовських поліцейських

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявляє, що президент Сербії Александар Вучич пообіцяв йому звільнити затриманих трьох косовських поліцейських.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Орбан написав у Twitter.

"Президент Сербії Александар Вучич щойно поінформував мене, що відповідно до прохання, висловленого під час нашої зустрічі минулого тижня, сербська влада незабаром звільнить з-під варти трьох раніше заарештованих косовських поліцейських", – зазначив угорський прем’єр.

Він додав, що цінує цей крок Вучича, "який він зробив у період серйозних викликів".

За словами Орбана, рішення Вучича є чітким доказом стратегічної співпраці між Угорщиною і Сербією, а також "нашої взаємної відданості миру і стабільності на Балканах".

Serbian President Aleksandar Vucic has just informed me that in accordance with the request made at our meeting last week, the Serbian authorities will soon release the three previously arrested Kosovo policemen from custody. We highly appreciate the step of President @avucic,…