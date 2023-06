Орбан заявил, что Вучич пообещал ему освободить косовских полицейских

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявляет, что президент Сербии Александар Вучич пообещал ему освободить задержанных трех косовских полицейских.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Орбан написал в Twitter.

"Президент Сербии Александар Вучич только что проинформировал меня, что в соответствии с просьбой, высказанной во время нашей встречи на прошлой неделе, сербские власти вскоре освободят из-под стражи трех ранее арестованных косовских полицейских", – отметил венгерский премьер.

Он добавил, что ценит этот шаг Вучича, "который он сделал в период серьезных вызовов".

По словам Орбана, решение Вучича является четким доказательством стратегического сотрудничества между Венгрией и Сербией, а также "нашей взаимной приверженности миру и стабильности на Балканах".

