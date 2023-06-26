Переможець парламентських виборів у Греції отримав мандат на формування уряду

У Греції голова партії "Нова демократія" Кіріакос Міцотакіс отримав мандат на формування уряду від президентки країни Катерини Сакелларопулу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Kathimerini.

Міцотакіс прибув до президентського палацу у понеділок вранці.

Під час короткої розмови Сакелларопулу сказала: "Я довіряю вам мандат на формування уряду", а Міцотакіс зазначив, що це "особлива честь".

"Ми маємо сильний мандат і комфортну парламентську більшість, наш уряд буде урядом важкої праці і практичних результатів", – сказав він.

Міцотакіс додав, що прагне до "великих змін і великих реформ".

Раніше повідомлялося, що партія Міцотакіса "Нова демократія" здобула перемогу на парламентських виборах, набравши понад 40% виборців.

Завдяки зміні у виборчому законодавстві партія-переможець отримає у парламенті від 25 до 50 бонусних місць. Це дасть змогу "Новій демократії" забезпечити собі абсолютну більшість та самостійно сформувати уряд.

"Нова демократія" Міцотакіса перемогла на виборах 21 травня, випередивши на 20 пунктів ліву партію СІРІЗА, яка керувала Грецією з 2015 по 2019 рік.

Але політсила не набрала абсолютної більшості, необхідної для правління без формування коаліції, що призвело до повторного голосування.