Победитель парламентских выборов в Греции получил мандат на формирование правительства

В Греции глава партии "Новая демократия" Кириакос Мицотакис получил мандат на формирование правительства от президента страны Катерины Сакелларопулу.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Kathimerini.

Мицотакис прибыл в президентский дворец в понедельник утром.

Во время короткого разговора Сакелларопулу сказала: "Я доверяю вам мандат на формирование правительства", а Мицотакис отметил, что это "особая честь".

"Мы имеем сильный мандат и комфортное парламентское большинство, наше правительство будет правительством тяжелого труда и практических результатов", – сказал он.

Мицотакис добавил, что стремится к "большим изменениям и большим реформам".

Ранее сообщалось, что партия Мицотакиса "Новая демократия" одержала победу на парламентских выборах, набрав более 40% голосов избирателей.

Благодаря изменению в избирательном законодательстве партия-победитель получит в парламенте от 25 до 50 бонусных мест. Это позволит "Новой демократии" обеспечить себе абсолютное большинство и самостоятельно сформировать правительство.

"Новая демократия" Мицотакиса победила на выборах 21 мая, опередив на 20 пунктов левую партию СИРИЗА, которая руководила Грецией с 2015 по 2019 год.

Но политсила не набрала абсолютного большинства, необходимого для правления без формирования коалиции, что привело к повторному голосованию.