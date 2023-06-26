Победитель парламентских выборов в Греции получил мандат на формирование правительства
В Греции глава партии "Новая демократия" Кириакос Мицотакис получил мандат на формирование правительства от президента страны Катерины Сакелларопулу.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Kathimerini.
Мицотакис прибыл в президентский дворец в понедельник утром.
Во время короткого разговора Сакелларопулу сказала: "Я доверяю вам мандат на формирование правительства", а Мицотакис отметил, что это "особая честь".
"Мы имеем сильный мандат и комфортное парламентское большинство, наше правительство будет правительством тяжелого труда и практических результатов", – сказал он.
Мицотакис добавил, что стремится к "большим изменениям и большим реформам".
Ранее сообщалось, что партия Мицотакиса "Новая демократия" одержала победу на парламентских выборах, набрав более 40% голосов избирателей.
Благодаря изменению в избирательном законодательстве партия-победитель получит в парламенте от 25 до 50 бонусных мест. Это позволит "Новой демократии" обеспечить себе абсолютное большинство и самостоятельно сформировать правительство.
"Новая демократия" Мицотакиса победила на выборах 21 мая, опередив на 20 пунктов левую партию СИРИЗА, которая руководила Грецией с 2015 по 2019 год.
Но политсила не набрала абсолютного большинства, необходимого для правления без формирования коалиции, что привело к повторному голосованию.