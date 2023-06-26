Испанская правящая партия может проиграть выборы в июле - опрос

За месяц до общенациональных выборов в Испании преимущество консервативной Народной партии Испании над левой правящей коалицией сократилось.

Об этом, как пишет "Европейская правда", свидетельствует опрос, проведенный социологической компанией Sigma-Dos по заказу El Mundo.

Согласно ему, Народная партия получит 140 мест из 350 депутатов в нижней палате парламента, по сравнению с 141 местом неделей ранее. Испанская социалистическая рабочая партия (PSOE) премьер-министра Педро Санчеса получит 102 места, а леворадикальная группировка Sumar, которая пришла на смену Podemos, получит 35 мест по сравнению с 30 местами неделей ранее.

Опрос показал, что ультраправая партия Vox, наиболее вероятный союзник Народной партии после выборов, получит 35 мест по сравнению с 36 неделей ранее.

Если выборы покажут такой результат, вероятной коалиции между Vox и Народной партией не будет хватать одного места до абсолютного большинства в 176 депутатов. Предыдущие опросы давали этим двум партиям абсолютное большинство.

Остальные места достанутся небольшим регионалистским партиям.

Санчес 29 мая неожиданно объявил досрочные выборы, которые состоятся 26 июля, после того, как его партия и ее младший партнер по коалиции Podemos потерпели поражение на региональных и муниципальных выборах. Испанский премьер заявил, что возглавит свою партию и постарается остаться главой правительства.

Учитывая перспективу того, что ни одна из двух основных партий не получит абсолютного большинства, выборы обещают превратиться в идеологическую борьбу между теми, кто выступает против правительства, как то как ультраправая партия Vox, и теми, кто выступает против нынешней коалиции меньшинства, как то ультралевая Podemos.

Напомним, что более 10 небольших левых партий договорились о совместном походе на выборы в июле.