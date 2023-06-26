Боррель: Росія може вступати в еру політичної нестабільності 

Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель заявив, що останні події вихідних вказують на те, що російська держава і президент Владімір Путін ослаблені, а РФ може вступати в еру політичної нестабільності.

Про це Боррель заявив після зустрічі міністрів закордонних справ ЄС у Люксембурзі в понеділок, повідомляє "Європейська правда".

"Ці події показали, що російська держава і особиста довіра до Путіна ослаблені. Політична система демонструє тріщини. Якщо ми (раніше. – Ред.) розглядали Росію як небезпеку, як загрозу, тому що у неї є сила, можливість вторгатися у мирних сусідів, як вона робила, то зараз з'являється ризик через внутрішню політичну нестабільність і крихкість великої ядерної сили", – сказав Боррель.

Раніше Росія була загрозою, тому що вона була сильною, зауважив дипломат.

"Зараз вона стає ризиком, тому що вона може вступати в еру політичної нестабільності та внутрішньої крихкості", – додав Боррель.

"Але висновок наших дебатів чіткий: продовжувати підтримувати Україну більше, ніж будь-коли. Продовжувати і збільшувати підтримку, усі види підтримки, зокрема, військової, тому що війна триває", – підкреслив глава дипломатії ЄС.

Нагадаємо, лідери Євросоюзу обговорять заколот найманців ПВК "Вагнера" у рамках засідання Європейської ради, яке пройде 29-30 червня у Брюсселі.