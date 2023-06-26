В Нидерландах меняет название музей-тезка российского Эрмитажа

Амстердамский музей Эрмитаж в понедельник объявил о переименовании на фоне сходства нынешнего названия с названием музея в Санкт-Петербурге.

Об этом говорится в сообщении на сайте музея, пишет "Европейская правда".

Музей в столице Нидерландов с 1 сентября 2023 года будет называться H'ART Museum, которая знаменует "новый старт", "демонстрирует объединяющую силу искусства и открывает свои окна в мир", заявляют в учреждении.

"Это новый захватывающий шаг для нас, современная и перспективная модель. Мы опираемся на наш опыт работы на международной арене и теперь расправляем крылья", – прокомментировала директор амстердамского Эрмитажа Аннабель Бирни.

Также музей объявил о партнерстве с Британским музеем в Лондоне, Центром Помпиду в Париже и Смитсоновским музеем американского искусства в Вашингтоне, чтобы "всемирно известные художественные коллекции приехали в Амстердам".

О России в сообщении упоминания нет.

Амстердамский Эрмитаж в присутствии тогдашнего российского президента Дмитрия Медведева открылся в 2009 году для выставления петербургским музеем частей своей коллекции.

Учреждение разорвало связи с российским Эрмитажем в марте 2022 года – через несколько недель после полномасштабного вторжения России в Украину, после чего большая часть коллекции музея была закрыта для публики.

Напомним, 9 июня Верховный суд Нидерландов вынес окончательное решение по делу "скифского золота", постановив вернуть экспонаты Украине.