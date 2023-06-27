В Италии туристу, который вырезал имя любимой на стене Колизея, грозит тюрьма

В Италии турист рискует получить не менее 15 тысяч евро штрафа и заключение на срок до пяти лет за осквернение Колизея.



Об этом, как информирует "Европейская правда", пишет ANSA.



Отмечается, что молодой человек, личность которого пока неизвестна, вырезал ключами свое имя и имя своей девушки (Ivan + Haley 23) на одной из стен амфитеатра Флавиев.

Инцидент, который якобы произошел 23 июня, сняли на видео случайные прохожие, после чего оно попало в соцсети и насторожило сотрудников полиции.



"Я считаю очень серьезным, недостойным и признаком большой некультурности то, что турист исказил одно из самых известных мест в мире, наследие истории, такое как Колизей, чтобы вырезать имя своей девушки", – заявил министр культуры Италии Дженнаро Санджулиано.



Он также выразил надежду, что тот, кто это сделал, будет идентифицирован и наказан в соответствии с законом.



Администрация археологического парка Колизей подала жалобу на повреждение амфитеатра Флавиев 25 июня через два дня после того, как в интернете появилось видео, на котором зафиксировано повреждение амфитеатра туристом.



Кроме этого эпизода, за первые полгода 2023 года было зарегистрировано еще три жалобы на повреждение Колизея.



Ранее сообщалось, что британские супруги потратили 200 тысяч фунтов стерлингов на то, чтобы убрать мурал уличного художника Бэнкси, созданный на стене их дома.