Новое правительство Греции приняло присягу

Члены нового правительства Греции приняли присягу после парламентских выборов, проходивших в эти выходные.



Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Kathimerini.



Церемония состоялась в президентском особняке в Афинах под председательством президента Екатерины Сакелларопулу.



Ожидается, что министры примут портфели от временного правительства, назначенного после безрезультатных всеобщих выборов, состоявшихся 21 мая.



После этого они соберутся на первое заседание Кабинета министров 28 июня в официальной резиденции премьер-министра Кириакоса Мицотакиса в особняке Максимос.

Министром иностранных дел, в частности, стал Гиоргос Герапетритис, Никос Дендиас возглавил Минобороны, а Ники Керамеус будет главой МВД.



Накануне премьер Греции Кириакос Мицотакис официально возглавил новое правительство после убедительной победы его партии на парламентских выборах, проходивших в эти выходные.



Ранее сообщалось, что партия Мицотакиса "Новая демократия" одержала победу на парламентских выборах, набрав более 40% голосов избирателей.



Благодаря изменению в избирательном законодательстве партия-победитель получит в парламенте от 25 до 50 бонусных мест. Это позволит "Новой демократии" обеспечить себе абсолютное большинство и самостоятельно сформировать правительство.