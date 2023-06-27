Німеччина витратить на 14 млрд євро менше на енергосубсидії – через зниження цін
Німеччина витратить на енергетичні субсидії на 14 млрд євро менше коштів, ніж спершу очікували, через зниження цін.
Про це повідомляє Spiegel, пише "Європейська правда".
Початково держава заклала на підтримку споживачів у зв’язку з рекордними цінами на енергоносії майже 200 млрд євро до весни 2024 року.
Проте зараз з’ясувалося, що запозичувати в інвесторів у літні місяці будуть набагато менше, ніж планували.
"Заплановані запозичення знизять майже на 14 млрд євро", – повідомили у відомості, що відповідає за управління боргом.
Оскільки ціни на енергоресурси після зими нормалізувалися, витрати на субсидії також суттєво скоротилися.
Як повідомлялося, у вересні у Німеччині вперше перевірять готовність компаній до різкого відключення газу.
Також у ЄС розмірковують над тим, щоб скористатися сховищами України для зберігання власного газу на випадок різкого зростання попиту й цін.