Германия потратит на энергетические субсидии на 14 млрд евро меньше средств, чем ожидали, из-за снижения цен.

Об этом сообщает Spiegel, пишет "Европейская правда".

Изначально государство заложило на поддержку потребителей в связи с рекордными ценами на энергоносители почти 200 млрд евро до весны 2024 года.

Однако сейчас выяснилось, что заимствовать у инвесторов в летние месяцы будут гораздо меньше, чем планировали.

"Запланированные заимствования снизят почти на 14 млрд евро", – сообщили в ведомстве, отвечающем за управление долгом.

Поскольку цены на энергоресурсы после зимы нормализовались, расходы на субсидии также существенно сократились.

Как сообщалось, в сентябре в Германии впервые проверят готовность компаний к резкому отключению газа.

Также в ЕС размышляют над тем, чтобы воспользоваться хранилищами Украины для хранения собственного газа на случай резкого роста спроса и цен.