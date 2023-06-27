Макрон хоче скоротити літні канікули для школярів

Президент Франції Емманюель Макрон пропонує скоротити літні канікули для школярів, щоб забезпечити більш рівномірне навантаження протягом навчального року.

Як пише "Європейська правда", про це він заявив під час візиту до Марселя, повідомляє France Info.

"Нам потрібно відновити дебати про шкільний розклад протягом року", – сказав він.

Макрон зауважив, що частина школярів мають два з половиною місяці канікул, а деякі – майже три місяці.

За його словами, це призводить до перенавантаження шкільних навчальних тижнів, тому він би хотів збалансувати шкільний розклад протягом року.

На його думку, це дозволило б уникнути надмірної втоми учнів.

Макрон вважає, що нинішній шкільний розклад також є фактором нерівності.

Як приклад французький президент навів Німеччину, де канікули тривають менше, але навантаження розподіляється рівномірно протягом року.

Нагадаємо, протягом цього літа діти в Осло зможуть безкоштовно їздити в громадському транспорті.