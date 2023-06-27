Макрон хочет сократить летние каникулы для школьников

Президент Франции Эмманюэль Макрон предлагает сократить летние каникулы для школьников, чтобы обеспечить более равномерную нагрузку в течение учебного года.

Как пишет "Европейская правда", об этом он заявил во время визита в Марсель, сообщает France Info.

"Нам нужно возобновить дебаты о школьном расписании в течение года", – сказал он.

Макрон отметил, что часть школьников имеют два с половиной месяца каникул, а некоторые – почти три месяца.

По его словам, это приводит к перегрузке школьных учебных недель, поэтому он бы хотел сбалансировать школьное расписание в течение года.

По его мнению, это позволило бы избежать чрезмерной усталости учеников.

Макрон считает, что нынешнее школьное расписание также является фактором неравенства.

В качестве примера французский президент привел Германию, где каникулы длятся меньше, но нагрузка распределяется равномерно в течение года.

Напомним, в течение этого лета дети в Осло смогут бесплатно ездить в общественном транспорте.