Макрон хочет сократить летние каникулы для школьников
Президент Франции Эмманюэль Макрон предлагает сократить летние каникулы для школьников, чтобы обеспечить более равномерную нагрузку в течение учебного года.
Как пишет "Европейская правда", об этом он заявил во время визита в Марсель, сообщает France Info.
"Нам нужно возобновить дебаты о школьном расписании в течение года", – сказал он.
Макрон отметил, что часть школьников имеют два с половиной месяца каникул, а некоторые – почти три месяца.
По его словам, это приводит к перегрузке школьных учебных недель, поэтому он бы хотел сбалансировать школьное расписание в течение года.
По его мнению, это позволило бы избежать чрезмерной усталости учеников.
Макрон считает, что нынешнее школьное расписание также является фактором неравенства.
В качестве примера французский президент привел Германию, где каникулы длятся меньше, но нагрузка распределяется равномерно в течение года.
Напомним, в течение этого лета дети в Осло смогут бесплатно ездить в общественном транспорте.