Рятувальна служба Латвії заявила про суттєвий брак кадрів

У Державній пожежно-рятувальній службі Латвії заявили про нестачу кадрів на рівні 11-12 відсотків.

Як пише "Європейська правда" про це в інтерв'ю телеканалу TV24 повідомив представник служби Яніс Грінбергс.

За словами Грінбергса, нестача водіїв-пожежників є "суттєвою" в усій службі, оскільки ця робота вимагає спеціальної водійської категорії "С".

Він додав, що проблеми є і з керівниками рятувальних робіт – тих, хто першим прибуває на місце події.

"Їм теж потрібні особливі навички, і не всі хочуть брати на себе цю відповідальність... Цей розрив в оплаті праці між пожежником, водієм і заступником командира вже не такий великий", – сказав він.

Представник служби також додав про великі проблеми із персоналом кол-центру 112.

"Брак диспетчерів там становить 60%. Старших диспетчерів – трохи менше, близько 30%, тому що там вимоги теж досить високі. Потрібно знати й розуміти кілька мов, розуміти, що кажуть люди, які телефонують за номером 112, і що відбувається поруч із ними – відповідальність велика, психологічний тиск – теж. Працювати доводиться як уночі, так і вдень. Проблеми там у нас досить великі", – зазначив Грінбергс.

Найбільша проблема з кадрами спостерігається у Ризькому регіоні. В інших регіонах Латвії ситуація "трохи краща", але не ідеальна, додав представник рятувальної служби Латвії.

Нагадаємо, у травні аеропорт імені Вацлава Гавела у Празі попередив про напружений літній сезон через нестачу співробітників.