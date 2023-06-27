Спасательная служба Латвии заявила о "значительной" нехватке кадров

В Государственной пожарно-спасательной службе Латвии заявили о нехватке кадров на уровне 11-12 процентов.

Как пишет "Европейская правда" об этом в интервью телеканалу TV24 сообщил представитель службы Янис Гринбергс.

По словам Гринбергса, нехватка водителей-пожарных является "существенной" во всей службе, поскольку эта работа требует специальной водительской категории "С".

Он добавил, что проблемы есть и с руководителями спасательных работ – тех, кто первым прибывает на место происшествия.

"Им тоже нужны особые навыки, и не все хотят брать на себя эту ответственность... Этот разрыв в оплате труда между пожарным, водителем и заместителем командира уже не такой большой", – сказал он.

Представитель службы также добавил о больших проблемах с персоналом колл-центра 112.

"Нехватка диспетчеров там составляет 60%. Старших диспетчеров – чуть меньше, около 30%, потому что там требования тоже достаточно высокие. Нужно знать и понимать несколько языков, понимать, что говорят люди, которые звонят по номеру 112, и что происходит рядом с ними – ответственность большая, психологическое давление – тоже. Работать приходится как ночью, так и днем. Проблемы там у нас достаточно большие", – отметил Гринбергс.

Наибольшая проблема с кадрами наблюдается в Рижском регионе. В других регионах Латвии ситуация "немного лучше", но не идеальная, добавил представитель спасательной службы Латвии.

Напомним, в мае аэропорт имени Вацлава Гавела в Праге предупредил о напряженном летнем сезоне из-за нехватки сотрудников.