Заступника мера Гельсінкі, відповідального за дозвілля, заскочили за малюванням графіті

46-річного заступника мера фінської столиці Гельсінкі Пааво Аргінмякі оштрафували на 3500 євро через малювання графіті разом із другом.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на AFP.

Правоохоронці затримали Аргінмякі, коли той малював графіті на стіні залізничного тунелю в місті Вантаа на півдні Фінляндії, у п'ятницю ввечері – під час традиційного фінського святкування Івана Купала.

Заступник мера фінської столиці – до слова, він опікується питаннями культури й дозвілля – разом із другом написали балончиками з фарбою: "Світове панування і великий кар'єрний ріст".

На прибирання графіті в працівників Управління транспортної інфраструктури Фінляндії пішли понад три години й 3500 євро. Саме таку суму стягнули з посадовця.

Сам Аргінмякі ще в суботу публічно перепросив, назвавши свій вчинок "нерозумним". "Якось мене заколисала думка, що можна малювати на сірих бетонних стінах, які вже розфарбовані і які не видно. Це було абсолютно бездумно", – заявив він.

Чоловік пояснив, що його захоплення графіті сягає корінням у дитинство в Пасілі – районі Гельсінкі, який колись був відомий своєю бруталістською архітектурою, а зараз є жвавим офісним і транспортним центром.

Мер Гельсінкі Юхана Вартіайнен сказав AFP, що вважає дії свого заступника "непродуманими", а сам він розуміє серйозність ситуації. Поліція Фінляндії розслідує справу за статтями про пошкодження майна й порушення залізничного руху.

Водночас Аргінмякі заявив місцевим ЗМІ, що не вважає свої дії настільки серйозними, аби піти у відставку.

Зазначимо, що заступник мера Гельсінкі у 2011-2014 роках обіймав посаду міністра культури і спорту Фінляндії.