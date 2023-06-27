Заместителя мэра Хельсинки, ответственного за досуг, застали за рисованием граффити

46-летнего заместителя мэра финской столицы Хельсинки Пааво Аргинмяки оштрафовали на 3500 евро за рисование граффити вместе с другом.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на AFP.

Правоохранители задержали Аргинмяки, когда тот рисовал граффити на стене железнодорожного тоннеля в городе Вантаа на юге Финляндии, в пятницу вечером – во время традиционного финского празднования Ивана Купала.

Заместитель мэра финской столицы – к слову, он занимается вопросами культуры и досуга – вместе с другом написали баллончиками с краской: "Мировое господство и большой карьерный рост".

На уборку граффити у работников Управления транспортной инфраструктуры Финляндии ушло более трех часов и 3500 евро. Именно такую сумму взыскали с чиновника.

Сам Аргинмяки еще в субботу публично извинился, назвав свой поступок "глупым". "Как-то меня убаюкала мысль, что можно рисовать на серых бетонных стенах, которые уже раскрашены и которые не видны. Это было абсолютно бездумно", – заявил он.

Мужчина пояснил, что его увлечение граффити уходит корнями в детство в Пасили – районе Хельсинки, который когда-то был известен своей бруталистской архитектурой, а сейчас является оживленным офисным и транспортным центром.

Мэр Хельсинки Юхана Вартиайнен сказал AFP, что считает действия своего заместителя "непродуманными", а сам он понимает серьезность ситуации. Полиция Финляндии расследует дело по статьям о повреждении имущества и нарушении железнодорожного движения.

В то же время Аргинмяки заявил местным СМИ, что не считает свои действия настолько серьезными, чтобы уйти в отставку.

Отметим, что заместитель мэра Хельсинки в 2011-2014 годах занимал должность министра культуры и спорта Финляндии.