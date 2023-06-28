Як РПЦ і Орбан підставили Ватикан і чому Папа Римський по-іншому став ставитися до війни
Середа, 28 червня 2023, 09:15
Крига у відносинах між Україною та Ватиканом поступово скресає.
Папа Римський тепер не звинувачує НАТО у війні, не захищає росіян і не вимагає встановлення миру за будь-яку ціну.
Про те, що зробило можливим такі зміни і чому Папа Римський так довго волів не бачити злочини росіян в Україні редактор ЄвроПравди Юрій Панченко поговорив з експертом із взаємовідносин держави та церкви Денисом Колядою. Він має пряме листування із Папою Римським, а від початку повномасштабної війни мав декілька аудієнцій із понтифіком.
Рекомендуємо подивитися розмову у відео на нашому Youtube-каналі. Ну а основні тези експерта – у текстовому матеріалі "Антиросійський" Папа: про що Святий престол домовляється із Зеленським та Путіним.
Ватикан намагається сприяти розбудові миру. Кардинал Дзуппі недавно відвідав Україну (5-6 червня).
І тоді ж кардинал Дзуппі заявив, що його задача – не якась миротворча місія, а радше слухання, щоб покращити розуміння, де Ватикан може і де Ватикан повинен допомогти Україні в реалізації "10 пунктів миру".
Ватикан тепер розглядає це як дорожню карту і долучається до певних пунктів.
До того ж, якщо проаналізувати риторику кардинала Дзуппі за останній час, то там з'явилася фраза "справедливий мир". Мова про концепцію, яка полягає у тому, що мир має базуватись на відновленні справедливості.
Це також успіх української дипломатії, адже у Ватикані більш не говорять про "мир за будь-яку ціну".
У питанні щодо передачі українських полонених Угорщині за формального сприяння РПЦ без відома України, то Угорщина повелася максимально аморально і неетично по відношенню не тільки до України, але й до Святого Престолу.
В цій ситуації залучений Мальтійський орден, а відповідно – у переговорах точно мав би бути присутній і Ватикан.
Ми знаємо, що Папа був долучений до попередніх обмінів. І там таких процесів не було. Тож, важко уявити, що такі спекуляції були схвалені Ватиканом.
Я думаю, що це дасть змогу Святому Престолу задуматися, наскільки добрим союзником є Російська Православна Церква, яка начебто одна із тих, хто передавала, і наскільки добрим союзником є угорський прем’єр Віктор Орбан.
Давайте відверто: у Росії не люблять Папу.
Це нам здається, що Франциск проросійський, проте Росія вважає, що він якраз проукраїнський.
Щодо кризи комунікації між Україною і Ватиканом, то, думаю, вона поступово вирівнюється.
Ми стаємо зрозумілішими один для одного.
Папа Римський довго сприймав цю війну, як щось подібне до Першої світової: на війні, яку розпочали політики, прості солдати не мали ненависті один до одного і навіть могли налагодити обміни через лінію фронту.
Все змінило відео із катуванням українських військових. Також його вразили розповіді кардинала Краєвського, який приїхав з України та розповідав про ці масові поховання – а він був і в Бучі, і в Ірпені, і у східних областях, де були масові поховання.
Це змусило Папу Франциска змінити своє ставлення.
Докладніше про стосунки із Ватиканом, а також відповідь Папи Римського на питання від глядачів ЄвроПравди, – у матеріалі Юрія Панченка "Антиросійський" Папа: про що Святий престол домовляється із Зеленським та Путіним.