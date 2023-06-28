Як РПЦ і Орбан підставили Ватикан і чому Папа Римський по-іншому став ставитися до війни

Крига у відносинах між Україною та Ватиканом поступово скресає.

Папа Римський тепер не звинувачує НАТО у війні, не захищає росіян і не вимагає встановлення миру за будь-яку ціну.

Про те, що зробило можливим такі зміни і чому Папа Римський так довго волів не бачити злочини росіян в Україні редактор ЄвроПравди Юрій Панченко поговорив з експертом із взаємовідносин держави та церкви Денисом Колядою. Він має пряме листування із Папою Римським, а від початку повномасштабної війни мав декілька аудієнцій із понтифіком.

Рекомендуємо подивитися розмову у відео на нашому Youtube-каналі. Ну а основні тези експерта – у текстовому матеріалі "Антиросійський" Папа: про що Святий престол домовляється із Зеленським та Путіним.

Ватикан намагається сприяти розбудові миру. Кардинал Дзуппі недавно відвідав Україну (5-6 червня).

І тоді ж кардинал Дзуппі заявив, що його задача – не якась миротворча місія, а радше слухання, щоб покращити розуміння, де Ватикан може і де Ватикан повинен допомогти Україні в реалізації "10 пунктів миру".

Ватикан тепер розглядає це як дорожню карту і долучається до певних пунктів.

До того ж, якщо проаналізувати риторику кардинала Дзуппі за останній час, то там з'явилася фраза "справедливий мир". Мова про концепцію, яка полягає у тому, що мир має базуватись на відновленні справедливості.

Це також успіх української дипломатії, адже у Ватикані більш не говорять про "мир за будь-яку ціну".

У питанні щодо передачі українських полонених Угорщині за формального сприяння РПЦ без відома України, то Угорщина повелася максимально аморально і неетично по відношенню не тільки до України, але й до Святого Престолу.

В цій ситуації залучений Мальтійський орден, а відповідно – у переговорах точно мав би бути присутній і Ватикан.

Ми знаємо, що Папа був долучений до попередніх обмінів. І там таких процесів не було. Тож, важко уявити, що такі спекуляції були схвалені Ватиканом.

Я думаю, що це дасть змогу Святому Престолу задуматися, наскільки добрим союзником є Російська Православна Церква, яка начебто одна із тих, хто передавала, і наскільки добрим союзником є угорський прем’єр Віктор Орбан.

Давайте відверто: у Росії не люблять Папу.

Це нам здається, що Франциск проросійський, проте Росія вважає, що він якраз проукраїнський.

Щодо кризи комунікації між Україною і Ватиканом, то, думаю, вона поступово вирівнюється.

Ми стаємо зрозумілішими один для одного.

Папа Римський довго сприймав цю війну, як щось подібне до Першої світової: на війні, яку розпочали політики, прості солдати не мали ненависті один до одного і навіть могли налагодити обміни через лінію фронту.

Все змінило відео із катуванням українських військових. Також його вразили розповіді кардинала Краєвського, який приїхав з України та розповідав про ці масові поховання – а він був і в Бучі, і в Ірпені, і у східних областях, де були масові поховання.

Це змусило Папу Франциска змінити своє ставлення.

Докладніше про стосунки із Ватиканом, а також відповідь Папи Римського на питання від глядачів ЄвроПравди, – у матеріалі Юрія Панченка "Антиросійський" Папа: про що Святий престол домовляється із Зеленським та Путіним.