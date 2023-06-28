Как РПЦ и Орбан подставили Ватикан и почему Папа Римский по-другому стал относиться к войне

Лед в отношениях между Украиной и Ватиканом постепенно тает.

Папа Римский теперь не обвиняет НАТО в войне, не защищает россиян и не требует установления мира любой ценой.

О том, что сделало возможным такие изменения и почему Папа Римский так долго предпочитал не видеть преступления россиян в Украине редактор ЕвроПравды Юрий Панченко поговорил с экспертом по взаимоотношениям государства и церкви Денисом Колядой. Он имеет прямую переписку с Папой Римским, а с начала полномасштабной войны имел несколько аудиенций с понтификом.

Рекомендуем посмотреть разговор в видео на нашем Youtube-канале. Ну а основные тезисы эксперта – в текстовом материале "Антироссийский" Папа: о чем Святой престол договаривается с Зеленским и Путиным.

Ватикан пытается способствовать развитию мира. Кардинал Дзуппи недавно посетил Украину (5-6 июня).

И тогда же кардинал Дзуппи заявил, что его задача – не какая-то миротворческая миссия, а скорее слушания, чтобы улучшить понимание, где Ватикан может и где Ватикан должен помочь Украине в реализации "10 пунктов мира".

Ватикан теперь рассматривает это как дорожную карту и приобщается к определенным пунктам.

К тому же, если проанализировать риторику кардинала Дзуппи за последнее время, то там появилась фраза "справедливый мир". Речь о концепции, которая заключается в том, что мир должен базироваться на восстановлении справедливости.

Это также успех украинской дипломатии, ведь в Ватикане больше не говорят о "мире любой ценой".

В вопросе о передаче украинских пленных Венгрии при формальном содействии РПЦ без ведома Украины, то Венгрия повела себя максимально аморально и неэтично по отношению не только к Украине, но и к Святому Престолу.

В этой ситуации вовлечен Мальтийский орден, а соответственно – в переговорах точно должен был бы присутствовать и Ватикан.

Мы знаем, что Папа был приобщен к предыдущим обменам. И там таких процессов не было. Поэтому, трудно представить, что такие спекуляции были одобрены Ватиканом.

Я думаю, что это позволит Святому Престолу задуматься, насколько хорошим союзником является Русская Православная Церковь, которая вроде бы одна из тех, кто передавала, и насколько хорошим союзником является венгерский премьер Виктор Орбан.

Давайте откровенно: в России не любят Папу.

Это нам кажется, что Франциск пророссийский, однако Россия считает, что он как раз проукраинский.

Что касается кризиса коммуникации между Украиной и Ватиканом, то, думаю, он постепенно выравнивается.

Мы становимся более понятными друг для друга.

Папа Римский долго воспринимал эту войну, как нечто подобное Первой мировой: на войне, которую начали политики, простые солдаты не имели ненависти друг к другу и даже могли наладить обмены через линию фронта.

Все изменило видео с пытками украинских военных. Также его поразили рассказы кардинала Краевского, который приехал из Украины и рассказывал об этих массовых захоронениях – а он был и в Буче, и в Ирпене, и в восточных областях, где были массовые захоронения.

Это заставило Папу Франциска изменить свое отношение.

Подробнее об отношениях с Ватиканом, а также ответ Папы Римского на вопрос от зрителей ЕвроПравды, – в материале Юрия Панченко "Антироссийский" Папа: о чем Святой престол договаривается с Зеленским и Путиным.