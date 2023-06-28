Єврокомісія заморозила частину коштів ЄС для Румунії

Єврокомісія вирішила заморозити 53 мільйони євро в рамках виплати коштів на відновлення для Румунії через невиконання країною двох проміжних етапів, пов'язаних з енергетичним сектором.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило видання Euractiv.

Після отримання першого платежу в розмірі 6,3 млрд євро із загалом 30 млрд євро кредитів і грантів, які Бухарест має отримати в рамках плану відновлення ЄС, Румунія запросила другий платіж у розмірі 2,8 млрд євро на основі 49 проміжних етапів і двох цілей.

Але Єврокомісія оголосила у вівторок, що два проміжні результати, пов'язані з інвестиціями в енергетику, не були досягнуті Румунією. У результаті комісія заморозила кошти на суму 53,36 млн євро і дала Румунії шість місяців на виконання двох проміжних етапів, що залишилися.

Після цього оголошення прем'єр-міністр Румунії Марчел Чолаку заявив, що країна виконає необхідні вимоги "прискореними темпами". Він додав, що пріоритетом зараз є виконання проміжних етапів, пов'язаних з наступним третім платіжним запитом.

"У середу ми зробимо ще один крок, проголосувавши в парламенті за законопроєкт про реформу спеціальних пенсій", – сказав Чолаку, додавши, що "цього літа реформи мають пріоритет над відпустками для державних службовців".

Серед реформ, які Румунія повинна здійснити, щоб отримати "зелене світло" на третій платіжний запит, є реформа спеціальних пенсій.

Як перший крок до розблокування коштів ЄС, румунські законодавці проголосували за скасування спеціальних пенсій у понеділок і мають намір проголосувати за проєкт реформи в середу.

Попередні спроби румунської влади скасувати ці пенсії були визнані Конституційним судом неконституційними.

Фонд відновлення Європейського Союзу був створений для допомоги країнам ЄС у відновленні після пандемії COVID-19. Держави отримують кошти із нього після виконання необхідних умов зі своїх національних планів відновлення.

Детальніше про фонд читайте: Компромісний план відновлення Європи: як ЄС планує рятувати свою економіку.