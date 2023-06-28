Еврокомиссия заморозила часть средств ЕС для Румынии

Еврокомиссия решила заморозить 53 миллиона евро в рамках выплаты средств на восстановление для Румынии из-за невыполнения страной двух промежуточных этапов, связанных с энергетическим сектором.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило издание Euractiv.

После получения первого платежа в размере 6,3 млрд евро из всего 30 млрд евро кредитов и грантов, которые Бухарест должен получить в рамках плана восстановления ЕС, Румыния запросила второй платеж в размере 2,8 млрд евро на основе 49 промежуточных этапов и двух целей.

Но Еврокомиссия объявила во вторник, что два промежуточных результата, связанные с инвестициями в энергетику, не были достигнуты Румынией. В результате комиссия заморозила средства на сумму 53,36 млн евро и дала Румынии шесть месяцев на выполнение двух оставшихся промежуточных этапов.

После этого объявления премьер-министр Румынии Марчел Чолаку заявил, что страна выполнит необходимые требования "ускоренными темпами". Он добавил, что приоритетом сейчас является выполнение промежуточных этапов, связанных со следующим третьим платежным запросом.

"В среду мы сделаем еще один шаг, проголосовав в парламенте за законопроект о реформе специальных пенсий", – сказал Чолаку, добавив, что "этим летом реформы имеют приоритет над отпусками для государственных служащих".

Среди реформ, которые Румыния должна осуществить, чтобы получить "зеленый свет" на третий платежный запрос, является реформа специальных пенсий.

Как первый шаг к разблокированию средств ЕС, румынские законодатели проголосовали за отмену специальных пенсий в понедельник и намерены проголосовать за проект реформы в среду.

Предыдущие попытки румынских властей отменить эти пенсии были признаны Конституционным судом неконституционными.

Фонд восстановления Европейского Союза был создан для помощи странам ЕС в восстановлении после пандемии COVID-19. Государства получают средства из него после выполнения необходимых условий из своих национальных планов восстановления.

Подробнее о фонде читайте: Компромиссный план восстановления Европы: как ЕС планирует спасать свою экономику.