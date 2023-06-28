Президент Румунії просить НАТО підтримати Молдову: "Ситуація критична"

Президент Румунії Клаус Йоганніс заявив у вівторок, що ситуація в Молдові є критичною, тому він вважає обов’язком союзників по НАТО знайти способи допомогти цій країні підвищити її стійкість.

Про це Йоганніс заявив у вівторок в Гаазі після зустрічі кількох лідерів держав НАТО напередодні саміту у Вільнюсі, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Agerpres.

"Республіка Молдова є важливою темою для мене і, як я дізнався сьогодні, для всіх нас. Ситуація в Молдові критична. Я вважаю, що наш обов'язок і відповідальність – знайти способи допомогти Молдові стати більш стійкою", – сказав Йоганніс.

Він зазначив, що колеги по НАТО поділяють його оцінку.

"Було б дуже добре, якби ми могли включити деякі зауваження з цього питання у висновки Вільнюського саміту", – сказав Йоганніс.

Як відомо, нейтральна Молдова не є членом НАТО, але співпрацює з Альянсом.

Молдовські високопосадовці називають вступ країни в ЄС фактором безпеки держави та останнім часом висловлюються про те, що нейтральний статус є недостатнім для захисту Молдови.

Наразі більшість громадян Молдови висловилися б проти вступу республіки до НАТО на референдумі.

Детальніше на тему можливої відмови Молдови від нейтрального статусу читайте у статті: Кінець нейтралітету Молдови: що стоїть за словами Санду про вступ до НАТО.