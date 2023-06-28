Президент Румынии просит НАТО поддержать Молдову: "Ситуация критическая"

Президент Румынии Клаус Йоханнис заявил во вторник, что ситуация в Молдове является критической, поэтому он считает обязанностью союзников по НАТО найти способы помочь этой стране повысить ее устойчивость.

Об этом Йоханнис заявил во вторник в Гааге после встречи нескольких лидеров государств НАТО накануне саммита в Вильнюсе, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Agerpres.

"Республика Молдова является важной темой для меня и, как я узнал сегодня, для всех нас. Ситуация в Молдове критическая. Я считаю, что наш долг и ответственность – найти способы помочь Молдове стать более устойчивой", – сказал Йоханнис.

Он отметил, что коллеги по НАТО разделяют его оценку.

"Было бы очень хорошо, если бы мы могли включить некоторые замечания по этому вопросу в выводы Вильнюсского саммита", – сказал Йоханнис.

Как известно, нейтральная Молдова не является членом НАТО, но сотрудничает с Альянсом.

Молдавские чиновники называют вступление страны в ЕС фактором безопасности государства и в последнее время высказываются о том, что нейтральный статус является недостаточным для защиты Молдовы.

Сейчас большинство граждан Молдовы высказались бы против вступления республики в НАТО на референдуме.

Подробнее на тему возможного отказа Молдовы от нейтрального статуса читайте в статье: Конец нейтралитета Молдовы: что стоит за словами Санду о вступлении в НАТО.