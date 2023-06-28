Заворушення під Парижем: затримані понад 30 осіб, постраждали 24 правоохоронці

Внаслідок заворушень у містечках довкола Парижа через смерть підлітка, застреленого поліцією, затримані понад 30 осіб і постраждали 24 правоохоронці.

Як повідомляє BFMTV, про це оголосив міністр внутрішніх справ Жеральд Дарманен.

Міністр розповів, що затримали 31 особу. Від дій учасників заворушень постраждали 24 правоохоронці, згоріли близько 40 авто.

Дарманен засудив агресивні дії та закликав до спокою в очікуванні висновків розслідування.

"Але в жодному разі той вчинок, що ми побачили – якщо розслідування підтвердить правдивість відео, які поширювалися – не можна виправдати", – наголосив міністр.

Нагадаємо, заворушення спалахнули у західному передмісті Парижа Нантер і сусідніх містечках після того, як вранці у вівторок поліцейські під час рутинної перевірки учасників дорожнього руху застрелили 17-річного хлопця за кермом.

Поліцейський, який стріляв, та його напарник залишаються під вартою.

В британському Уельсі у травні заворушення спровокувала загибель у ДТП двох підлітків, які катались на електровелосипедах. Сутички почалися після чуток, що аварію спровокувала поліція.