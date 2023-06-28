Беспорядки под Парижем: задержаны более 30 человек, пострадали 24 правоохранителя

В результате беспорядков в городках вокруг Парижа из-за смерти подростка, застреленного полицией, задержаны более 30 человек и пострадали 24 правоохранителя.

Как сообщает BFMTV, об этом объявил министр внутренних дел Жеральд Дарманен.

Министр рассказал, что задержали 31 человека. От действий участников беспорядков пострадали 24 правоохранителя, сгорели около 40 авто.

Дарманен осудил агрессивные действия и призвал к спокойствию в ожидании выводов расследования.

"Но ни в коем случае тот поступок, который мы увидели – если расследование подтвердит достоверность видео, которые распространялись – нельзя оправдать", – подчеркнул министр.

Напомним, беспорядки вспыхнули в западном пригороде Парижа Нантер и соседних городках после того, как утром во вторник полицейские во время рутинной проверки участников дорожного движения застрелили 17-летнего парня за рулем.

Стрелявший полицейский и его напарник остаются под стражей.

В британском Уэльсе в мае беспорядки спровоцировала гибель в ДТП двух подростков, которые катались на электровелосипедах. Беспорядки начались после слухов, что аварию спровоцировала полиция.