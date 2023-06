ЕС после длительного процесса ратифицировал Стамбульскую конвенцию

Европейский Союз ратифицировал Конвенцию Совета Европы о предотвращении насилия против женщин и домашнего насилия и борьбе с этими явлениями, известную также как Стамбульская конвенция.

Как сообщает "Европейская правда", об этом объявила генсек Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич.

В своем Twitter она приветствовала завершение процедуры со стороны ЕС, отметив, что это "хороший день для Европы".

I welcome today’s ratification by the EU of the @coe Convention on preventing and combating violence against women and domestic violence, known as @coe “Istanbul Convention”: a very good day for Europe @helenadalli @MarieFontanel67 @SwedeninCoE