Глава Міноборони Німеччини заявив про "вирішальні місяці" війни

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус напередодні візиту до США заявив, що ситуація на полі бою в Україні у ці та найближчі місяці має вирішальне значення.

Про це він розповів у інтерв’ю ZDF, повідомляє "Європейська правда".

Пісторіус відповідав на запитання, чи стане цей рік вирішальним у російсько-українській війні.

"Дуже ймовірно, що це буде вирішальний рік, зараз вирішальні місяці", – сказав міністр.

Саме тому Німеччина кілька тижнів тому виступила з великим пакетом підтримки "на суму 2,7 мільярда євро", додав він.

"Ми зараз є другим найсильнішим прихильником України після США", – оцінив Пісторіус зусилля Німеччини з підтримки України.

Глава німецького Міноборони також зазначив, що наразі варто почекати на результати українського контрнаступу.

"Я ставлю на великий наступ, на контрнаступ, а все інше стане на свої місця", – сказав він.

Переговори Пісторіуса у США будуть зосереджені на російській агресії проти України.

Нагадаємо, міністр оборони Великої Британії Бен Воллес заявляє, що під час нинішніх контрнаступальних операцій Сили оборони України звільнили більше території, ніж російська окупаційна армія захопила протягом зими.

Раніше видання The New York Times писало, що в адміністрації президента США неофіційно говорять, що український контрнаступ почався повільно і його результати за перші кілька тижнів змушують "протверезіти", проте не поспішають робити висновки.