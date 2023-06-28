Глава Минобороны Германии заявил о "решающих месяцах" войны 

Министр обороны Германии Борис Писториус накануне визита в США заявил, что ситуация на поле боя в Украине в этот и ближайшие месяцы имеет решающее значение.

Об этом он рассказал в интервью ZDF, сообщает "Европейская правда".

Писториус отвечал на вопрос, станет ли этот год решающим в российско-украинской войне.

"Очень вероятно, что это будет решающий год, сейчас решающие месяцы", – сказал министр.

Именно поэтому Германия несколько недель назад выступила с большим пакетом поддержки "на сумму 2,7 миллиарда евро", добавил он.

"Мы сейчас являемся вторым сильнейшим сторонником Украины после США", – оценил Писториус усилия Германии по поддержке Украины.

Глава немецкого Минобороны также отметил, что сейчас стоит подождать результатов украинского контрнаступления.

"Я ставлю на большое наступление, на контрнаступление, а все остальное станет на свои места", – сказал он.

Переговоры Писториуса в США будут сосредоточены на российской агрессии против Украины.

Напомним, министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявляет, что во время нынешних контрнаступательных операций Силы обороны Украины освободили больше территории, чем российская оккупационная армия захватила в течение зимы.

Ранее издание The New York Times писало, что в администрации президента США неофициально говорят, что украинское контрнаступление началось медленно и его результаты за первые несколько недель заставляют "протрезветь", однако не спешат делать выводы.