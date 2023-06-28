Дим від лісових пожеж у Канаді дійшов до Європи

Дим від масштабних лісових пожеж у Канаді досягнув західної частини Європи.

Про це повідомляє Politico, пише "Європейська правда".

Європейська служба моніторингу атмосфери Copernicus повідомила, що дим від канадських пожеж в Онтаріо і Квебеку дійшов до західної частини континенту. Викиди від цих пожеж вже зрівнялися з річними викидами вуглекислого газу у Нідерландах.

Іберійського півострова дим досягнув ще у понеділок, а до четверга він очікувано буде присутній над Британією та іншими країнами Західної Європи. Втім, тут небо точно не стане специфічного помаранчевого відтінку.

Дим зосереджений у верхніх шарах атмосфери та очікувано не буде мати суттєвого впливу на якість повітря внизу.

До Норвегії дим від канадських пожеж підійшов ще на початку червня.