Дим від лісових пожеж у Канаді дійшов до Європи
Дим від масштабних лісових пожеж у Канаді досягнув західної частини Європи.
Про це повідомляє Politico, пише "Європейська правда".
Європейська служба моніторингу атмосфери Copernicus повідомила, що дим від канадських пожеж в Онтаріо і Квебеку дійшов до західної частини континенту. Викиди від цих пожеж вже зрівнялися з річними викидами вуглекислого газу у Нідерландах.
Іберійського півострова дим досягнув ще у понеділок, а до четверга він очікувано буде присутній над Британією та іншими країнами Західної Європи. Втім, тут небо точно не стане специфічного помаранчевого відтінку.
Дим зосереджений у верхніх шарах атмосфери та очікувано не буде мати суттєвого впливу на якість повітря внизу.
До Норвегії дим від канадських пожеж підійшов ще на початку червня.