Дым от лесных пожаров в Канаде дошел до Европы

Дым от масштабных лесных пожаров в Канаде достиг западной части Европы.

Об этом сообщает Politico, пишет "Европейская правда".

Европейская служба мониторинга атмосферы Copernicus сообщила, что дым от канадских пожаров в Онтарио и Квебеке дошел до западной части континента. Выбросы от этих пожаров уже сравнялись с годовыми выбросами углекислого газа в Нидерландах.

Иберийского полуострова дым достиг еще в понедельник, а до четверга он ожидаемо будет присутствовать над Британией и другими странами Западной Европы. Впрочем, здесь небо точно не станет специфического оранжевого оттенка.

Дым сосредоточен в верхних слоях атмосферы и ожидаемо не будет иметь существенного влияния на качество воздуха внизу.

К Норвегии дым от канадских пожаров подошел еще в начале июня.