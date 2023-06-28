Верховна Рада звернулася до учасників саміту НАТО

Верховна Рада ухвалила звернення до учасників саміту НАТО у Вільнюсі, який розпочнеться 11 липня 2023 року.

Про це, як передає "Європейська правда", повідомляє "Інтерфакс-Україна".

За ухвалення відповідного проєкту постанови №9430 проголосували 279 народних депутатів.

Рада запропонувала учасниками саміту Альянсу підтримати Формулу миру президента України Володимира Зеленського для встановлення всеосяжного, справедливого та сталого миру в Україні задля глобальної безпеки, а також створення механізму кризових консультацій з Україною на основі принципів статті 4 Вашингтонського договору для проведення консультацій у разі загрози територіальній цілісності, політичній незалежності чи безпеці України або будь-якої іншої держави-члена НАТО.

Український парламент також закликав учасників саміту відзначити суттєву військово-політичну допомогу українському народові, який поділяє загальнолюдські демократичні цінності, прагне бути активним учасником євроатлантичного простору, а також успіхи України щодо фактичного досягнення сумісності військових стандартів України зі стандартами НАТО

Крім того, Рада закликала ухвалити у Вільнюсі стратегічне рішення про запрошення України до членства в НАТО без проходження Україною етапу Плану дій щодо членства в НАТО

У зверненні українського парламенту міститься заклик до учасників саміту розробити ефективні механізми гарантій миру та безпеки в Європі та юридично зобов'язуючі гарантії безпеки для без'ядерної України, які не стануть альтернативою членству України в Альянсі.

Водночас Рада закликає учасників саміту НАТО продовжити вжиття скоординованих заходів щодо забезпечення потреб України у військовій та оборонній техніці, сприяти Україні у зміцненні обороноздатності та військового потенціалу України, включно із сухопутним, морським і повітряним компонентами, повного відновлення Україною своєї територіальної цілісності та суверенітету в межах міжнародно визнаного державного кордону 1991 року.

Документ наголошує на необхідності скоординувати подальшу взаємодію в рамках оновленого Комплексного пакету допомоги НАТО для України, спрямованої на досягнення повної оперативної взаємосумісності ЗСУ з Альянсом та здійснення комплексного переходу на стандарти НАТО, а також її синхронізацію з багаторічним планом Альянсу, спрямованим на підтримку оборонних потреб України.

Напередодні у МЗС пояснили, чого Україна чекає від саміту НАТО.

Українські громадські організації, що опікуються реформами та рухом України до НАТО, наполягають, що саміт у Вільнюсі повинен взяти на себе зобов’язання про якнайшвидше запрошення України до членства.