Верховная Рада обратилась к участникам саммита НАТО

Верховная Рада приняла обращение к участникам саммита НАТО в Вильнюсе, который начнется 11 июля 2023 года.

Об этом, как передает "Европейская правда", сообщает "Интерфакс-Украина".

За принятие соответствующего проекта постановления №9430 проголосовали 279 народных депутатов.

Рада предложила участникам саммита Альянса поддержать Формулу мира президента Украины Владимира Зеленского для установления всеобъемлющего, справедливого и устойчивого мира в Украине для глобальной безопасности, а также создания механизма кризисных консультаций с Украиной на основе принципов статьи 4 Вашингтонского договора для проведения консультаций в случае угрозы территориальной целостности, политической независимости или безопасности Украины или любого другого государства-члена НАТО.

Украинский парламент также призвал участников саммита отметить существенную военно-политическую помощь украинскому народу, который разделяет общечеловеческие демократические ценности, стремится быть активным участником евроатлантического пространства, а также успехи Украины по фактическому достижению совместимости военных стандартов Украины со стандартами НАТО

Кроме того, Рада призвала принять в Вильнюсе стратегическое решение о приглашении Украины в членство в НАТО без прохождения Украиной этапа Плана действий по членству в НАТО

В обращении украинского парламента содержится призыв к участникам саммита разработать эффективные механизмы гарантий мира и безопасности в Европе и юридически обязывающие гарантии безопасности для безъядерной Украины, которые не станут альтернативой членству Украины в Альянсе.

При этом Рада призывает участников саммита НАТО продолжить принятие скоординированных мер по обеспечению потребностей Украины в военной и оборонной технике, способствовать Украине в укреплении обороноспособности и военного потенциала Украины, включая сухопутный, морской и воздушный компоненты, полного восстановления Украиной своей территориальной целостности и суверенитета в пределах международно признанной государственной границы 1991 года.

Документ отмечает необходимость скоординировать дальнейшее взаимодействие в рамках обновленного Комплексного пакета помощи НАТО для Украины, направленной на достижение полной оперативной совместимости ВСУ с Альянсом и осуществление комплексного перехода на стандарты НАТО, а также его синхронизацию с многолетним планом Альянса, направленным на поддержку оборонных потребностей Украины.

Накануне в МИД объяснили, чего Украина ждет от саммита НАТО.

Украинские общественные организации, занимающиеся реформами и движением Украины в НАТО, настаивают, что саммит в Вильнюсе должен взять на себя обязательства о скорейшем приглашении Украины к членству.