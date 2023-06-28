У Чорногорії скасували скандальні поправки до закону, що обмежували дії президента

Конституційний суд Чорногорії у вівторок скасував поправки до закону про президента, які минулого року ухвалив парламент із просербськими партіями на тлі конфлікту з попереднім очільником країни Міло Джукановичем.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на портал CDM.

Усі шість суддів чорногорського Конституційного суду одноголосно постановили скасувати поправки, які суттєво обмежували діяльність президента, визнавши їх неконституційними.

Окремо суд мав вирішити, чи не суперечили Основному закону дії експрезидента Чорногорії Джукановича, який підписав ці поправки під тиском парламенту, але пропозиція призначити суддю-доповідача у справі не отримала достатньо голосів.

Зміни до закону про повноваження президента парламент Чорногорії ухвалив у ніч проти 2 листопада 2022 року. Вони стосувались передусім позбавлення президента права пропонувати кандидатуру очільника уряду – так просербський "Демократичний фронт" прагнув поставити на це місце свою кандидатуру.

Демократична партія соціалістів Джукановича та близькі до неї опозиційні партії звинуватили парламентську більшість у здійсненні конституційного перевороту, правовому насильстві та руйнуванні конституційного ладу Чорногорії.

Хоча Джуканович спершу заветував поправки, після повторного схвалення їх у парламенті він усе ж їх підписав, але наполягав, що вважає неконституційними. Після того в країні відбулись уже президентські й парламентські вибори.

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