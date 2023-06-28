В Черногории отменили скандальные поправки к закону, ограничивавшие действия президента

Конституционный суд Черногории во вторник отменил поправки к закону о президенте, которые в прошлом году принял парламент с просербскими партиями на фоне конфликта с предыдущим главой страны Мило Джукановичем.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на портал CDM.

Все шесть судей черногорского Конституционного суда единогласно постановили отменить поправки, которые существенно ограничивали деятельность президента, признав их неконституционными.

Отдельно суд должен был решить, не противоречили ли Основному закону действия экс-президента Черногории Джукановича, который подписал эти поправки под давлением парламента, но предложение назначить судью-докладчика по делу не получило достаточно голосов.

Изменения в закон о полномочиях президента парламент Черногории принял в ночь на 2 ноября 2022 года. Они касались прежде всего лишения президента права предлагать кандидатуру главы правительства – так просербский "Демократический фронт" стремился поставить на это место свою кандидатуру.

Демократическая партия социалистов Джукановича и близкие к ней оппозиционные партии обвинили парламентское большинство в осуществлении конституционного переворота, правовом насилии и разрушении конституционного строя Черногории.

Хотя Джуканович сначала ветировал поправки, после повторного одобрения их в парламенте он все же их подписал, но настаивал, что считает неконституционными. После этого в стране состоялись уже президентские и парламентские выборы.

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