У Німеччині стало менше розлучень, а кількість шлюбів помітно зросла – дослідження

У 2022 році в Німеччині зареєстрували 137,4 тисячі розлучень, що на 3,8% менше, ніж минулого року.

Про це йдеться у доповіді Федерального статистичного відомства, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.

За винятком 2019 року, кількість розлучень у Німеччині стабільно знижується вже десять років.

Переважна більшість німців розлучаються після того, як деякий час живуть окремо. Так, 80,1% тих, хто оформив розлучення у 2022 році, не жили разом рік, 18,9% – понад три роки. Розлучення відбуваються переважно з ініціативи лише одного з подружжя – у 89,5% випадків.

Водночас кількість шлюбів у Німеччині помітно зросла – до 391 тисячі за 2022 рік, що на 33 тисячі, або на 9,2% більше, ніж роком раніше.

Дослідники пояснюють таку статистику зняттям карантину та відновленням суспільного життя після пандемії.

За словами експертів, німці стали частіше укладати шлюби, зокрема через те, що деякі пари переносили весілля на період після закінчення пандемії коронавірусу.

Водночас будь-якого впливу наслідків пандемії на кількість розлучень у Федеральному статистичному відомстві не помітили.

Раніше повідомлялося, що згідно із даними Федерального статистичного відомства у Німеччині зафіксували старіння населення і зниження народжуваності.